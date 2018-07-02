Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12427





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1764

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:05 Цитата: 211:

Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..

Ну уж чья бы корова мычала!!!Цитата: 211:

Бояться..

Значит Уважают..

Кого?! Тебя?! Ха-ха три раза... Ты бы для начала научился бы писать без "АШИПАК".