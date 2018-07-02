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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Лиля поздравляю.
Наливай мохито.


всем по бокалу. по 500.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3711
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да я же тилько за,чёбы мои ваших напинали
Увы и ах,до финала вашим даже на брюхе не вползти :-P
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Увы и ах,до финала вашим даже на брюхе не вползти


не ну это, ты же , помячгче как то, а то что то женское теряешь -- в "на брюхе"
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Бразилия выходит на Бельгию...(они сегодня позже с японцами выясняют отношения)...Вот ещё один матч достойный финала)))там бразильцам будет не так привычно, а бельгийцам гораздо сложнее обычного...Вот будет встреча моих фаворитов...И 7-го Россия с Хорватией, которая шла у меня в фаворитах турнира...Ждём...Интрига...хорватам пройти железобетонную, резиновую, окопавшуюся в обороне на отбой Россию (если они восстановится после испанцев!) будет почти нереально)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неймару еще Оскара дать.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как минимум.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

России надо усташей ломать. 8-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ващи это ''Тобыл'' да?)))
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новые звёзды рунета уже в роликах на канале Россия:
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лоторейка им выпала счастливая,тоже мне бились.
Смотрю столько фанатов рос.сборной по улицам России завизжало
А интересно,какого мнения были до чемпионата
И как их называло

Вот тут согласен с Лилей. Сейчас им готовы простить всё - и загулы, и шампанское по несколько тысяч евро, и кривоногие игры. Но давайте будем реалистами - нынешний Чемпионат- это что-то по сравнению с чем-то. Зубры выбыли, Германия, Аргентина, Португалия, кому-то везёт безмерно, а кто-то пакует чемоданы. Поживём - увидим. Надо 7-го дождаться, там всё видно будет. Как говорится, "От любви до ненависти - один шаг".
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сегодня однозначно увидим фееричный мачт между Бразилией и Мексикой.
'' Я так думаю'' (цы)
Муля, звени, но я за самбреро и текилу. И не как не вопреки.

Пролетели сомбреро и протекла текила - 2:0. Увы!
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
хотя никаких чудес никто не заметил, как, например, в чудесном случае с золотой ручкой Марадоны.

Как сказал Диего:"Это была рука Бога!"
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
написал Шнуров в своём Instagram./для Алекса/

Вот уж за что уважаю Шнура, так это за ёмкие и меткие стихи на злобу дня. Правда, в инстаграмм сегодня не заходил.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3711
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая достойная игра была у самураев!!!
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