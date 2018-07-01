Ваш земляк Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1764

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:00 Цитата: 211:

По моему нам эта сказка обошлась в миллиона полтора зелеными?

В очередной раз убедился, что мозг - это не твоё. Как обычно - а Баба-Яга против! Ты хоть понял( хотя о чём это я и кому), что посадка была аварийной и приземлились они совсем в другой стороне от планируемого места посадки?!

ПыСы. Ты бы это, завязывал бы с этилосодержащимися жидкостями. Ну просто стыдно за тебя! Такой большой, а "логистика", исходя из твоих же слов, хромает. Виден результат обильных возлияний...