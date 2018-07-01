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≡ Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасатели нашли космонавтов только через 40 минут после посадки. После короткого медосмотра их отправили в Костанай, а оттуда - в Москву. О том, кто именно помог им выбраться из "Союза" в прессе не сообщалось, охарактеризовали одним словом - местные.
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§ сайлау курманов
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2787
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
диктор телевидения анна шатилова что зачитывала вечерние новости в программе время о приземления космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы
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§ Добринцофф
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы

Что обидного ,аборигены это местные,коренные жители. Всё правильно сказала.

[Исправлено: Добринцофф, 02.07.2018 - 01:52]
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§ Ваш земляк
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы

Ну а некоторые (не будем называть пальцы и тыкать имена) называют россиян "сволочными". Как тебе такое?
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§ АбраКадабра
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
АбраКадабра


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Сообщений: 12
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
диктор телевидения анна шатилова что зачитывала вечерние новости в программе время о приземления космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы

А причем здесь диктор? Ей какой сценарий дали, по такому она и работает!
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§ сайлау курманов
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2787
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я уже извинился , кто старое помянет тот будет жестоко насилован оральным методом :-)
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§ 211
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
По моему нам эта сказка обошлась в миллиона полтора зелеными?
Ога, космонавты иностранцы падают, вся степь кишит военными, иностранцами и другими шпионами, как в фильме криминальном, сотни полицейских едут так долго, как будто специально ждут когда закончится развязка, и в конце сирены..
Так и тут..
Джигиты на Тулпарах прискакали в закрытую и оцепленную военными зону быстрее этих всяких амфибий и крылатых вездеходов..
Металл искали..
Джигиты в степи только и занимаются, как профессионально спасать падающих космонавтов и расчитали лучше военных, куда этот шарик упадет..
А потом просто открыли и спасли всех..
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§ Ваш земляк
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто старое помянет тот будет жестоко насилован оральным методом

А кто забудет - того дважды. Орально. И хотелось бы, чтобы и впредь!
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§ Ваш земляк
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему нам эта сказка обошлась в миллиона полтора зелеными?

В очередной раз убедился, что мозг - это не твоё. Как обычно - а Баба-Яга против! Ты хоть понял( хотя о чём это я и кому), что посадка была аварийной и приземлились они совсем в другой стороне от планируемого места посадки?!
ПыСы. Ты бы это, завязывал бы с этилосодержащимися жидкостями. Ну просто стыдно за тебя! Такой большой, а "логистика", исходя из твоих же слов, хромает. Виден результат обильных возлияний...
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