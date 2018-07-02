Цитата: kbkz1980:

Лоторейка им выпала счастливая,тоже мне бились.

Смотрю столько фанатов рос.сборной по улицам России завизжало

А интересно,какого мнения были до чемпионата

И как их называло

Вот тут согласен с Лилей. Сейчас им готовы простить всё - и загулы, и шампанское по несколько тысяч евро, и кривоногие игры. Но давайте будем реалистами - нынешний Чемпионат- это что-то по сравнению с чем-то. Зубры выбыли, Германия, Аргентина, Португалия, кому-то везёт безмерно, а кто-то пакует чемоданы. Поживём - увидим. Надо 7-го дождаться, там всё видно будет. Как говорится, "От любви до ненависти - один шаг".