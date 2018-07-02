Ваш земляк Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1764

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:19 Цитата: alex_60:

или водки выпей. получищь ВСЕ чего тебе не хватает.

теоретик

Вот если честно - уж очень раздражает этакий квасной ура-патриотизм. Только благодаря случаю, какому-то везению, но никак не своим трудом, до кровавых мозолей, упорным тренировкам. Как кто-то уже вспоминал здесь про "пешеходов юродивых", ставших "кавалерией марадоноподобной". Ведь большинство, давайте не будем кривить душой, никак не ожидало ТАКИХ результатов от российской сборной.Уж не знаю, как в Казахстане, но у нас в Бугуруслане кричали и сигналили почти всю ночь. Конечно, хочется верить, что когда-нибудь, желательно недалёком будущем, наша команда будет стабильно показывать такие результаты! Хочется, чтобы за нашими футболистами устраивали настоящую охоту иностранные клубы. Чтобы Аршавины не уезжали доживать свой спортивный век куда-то там, а достойно заканчивали свою игровую карьеру. Очень много чего хочется!

А вот Игорёк - красавчик!!! Лишь бы звезду не словил...