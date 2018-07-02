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≡ Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.
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§ таноми52
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
таноми52


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Сообщений: 68
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.07.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моральные ощущения не передать (!!!), но не лишними и денежки будут. "РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) призовые в размере четырех миллионов долларов за выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно схеме распределения призового фонда турнира, общая сумма выплат для РФС после выхода сборной в четвертьфинал составит 16 миллионов долларов. Восемь миллионов долларов получено в качестве призовых за участие в групповом этапе. Еще четыре миллиона за преодоление группового этапа."
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§ Ваш земляк
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Ваш земляк


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Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или водки выпей. получищь ВСЕ чего тебе не хватает.
теоретик

Вот если честно - уж очень раздражает этакий квасной ура-патриотизм. Только благодаря случаю, какому-то везению, но никак не своим трудом, до кровавых мозолей, упорным тренировкам. Как кто-то уже вспоминал здесь про "пешеходов юродивых", ставших "кавалерией марадоноподобной". Ведь большинство, давайте не будем кривить душой, никак не ожидало ТАКИХ результатов от российской сборной.Уж не знаю, как в Казахстане, но у нас в Бугуруслане кричали и сигналили почти всю ночь. Конечно, хочется верить, что когда-нибудь, желательно недалёком будущем, наша команда будет стабильно показывать такие результаты! Хочется, чтобы за нашими футболистами устраивали настоящую охоту иностранные клубы. Чтобы Аршавины не уезжали доживать свой спортивный век куда-то там, а достойно заканчивали свою игровую карьеру. Очень много чего хочется!
А вот Игорёк - красавчик!!! Лишь бы звезду не словил...
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§ Ваш земляк
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
НГ за видео голов спасибо. не пришлось.. в другом месте.
еще бы пенальти..

Да сейчас это показывают везде, из каждого утюга посмотреть можно...
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