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§ NG.kz
Перебои в работе общественного транспорта начались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» поступило уже несколько сообщений от читателей, которые возмущены долгим ожиданием автобуса. По их информации, водители объявили забастовку и не выходят на линию. Мы обратилиз за комментарием к перевозчикам.
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§ Vital
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5716
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:

Нет незя. В рудном лазы и пазы бензиновые переделаные.
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§ bumerang
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 03.07.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю не в автопарке, сам часто езжу на автобусе, супруга каждый день. Это предисловие. А реальность такова - во больших городах, в областных тем более, - везде субсидируются пас.перевозки. Хоть кто нибудь попробуйте адекватно оценить ситуацию. Особенно легко это сделать у кого есть машина в семье, так как такой человек понимает как с каждым годом все дороже обходиться машина. Топливо в небеса, запчасти туда же, налоги в ту же сторону. А теперь умножьте эти цифры раза в три как минимум, так как цены на запчасти автобусов - космические, 50, 100, 200, 350 тыс за деталь! Соляра уже дороже 95. И вы все карман перевозчика смотрите. И еще постоянно требуете обновления автопарка! Да, лет 7-8 назад при той стоимости соляры, запчастей и той стоимости проезда - перевозчики жировали возможно, но опять же в то время они активно покупали новые автобусы (свежие б/у). А что теперь? Да, в убыток они не работают. Но и автобусы не покупают от слова совсем, шаманят старье и ездят до последнего. Скоро настанет это "последнее", когда половина автопарка Костаная просто сдадут на металолом, вот тогда и будем стоять на остановках по полчаса+. И вся проблема в том, что наши Царьки в акимате, не хотят субсидировать перевозки, как делают во всех областных центрах КЗ. Они то ездят на Лексах, их наши нужды не колышат...
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§ bumerang
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 03.07.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А насчет билетов - это последняя капля просто. Проезд не увеличивают, сами не субсидируют, цена на все взлетели - им стало мало. Они Акиматчики, захотели еще и налоги по полную содрать! Ну тут они и взбунтовались. И правильно сделали. Хоть кто то не побоялся в открытую сопротивляться нашей зажравшейся власти
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§ Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Соляра уже дороже 95

О какой соляре по 95 идёт речь?
Я по 178 заливаю
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