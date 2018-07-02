Цитата: Алиса:

Пенсионерам раз - два в год хоть как-то повышают, а вот "простому населению" остается "радоваться" дальше...



Тоже кажется, что пенсионеры в этом плане самые благополучные. Худо-бедно государство индексирует пенсии. А с 1 июля они вообще значительно подрастут. Поэтому представлять пенсионеров как одних из самых социально незащищённых слоёв населения не совсем корректно. В гораздо худшем положении работающие на частника. Им зарплаты чуть ли не десятилетиями не повышают. А если повышают постоянную часть , то тут же уменьшают премии. А то и совсем отменяют. Вот бы приняли закон об ежегодной индексации зарплат всем работающим на процент инфляции! Хоть какие-то подвижки бы были