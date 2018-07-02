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§ NG.kz
Перебои в работе общественного транспорта начались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» поступило уже несколько сообщений от читателей, которые возмущены долгим ожиданием автобуса. По их информации, водители объявили забастовку и не выходят на линию. Мы обратилиз за комментарием к перевозчикам.
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§ 211
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и не нужно было Указывать что делать водятелам автобусов..
Указалка не доросла..
Сами довели их до этого своим Псевдообщественным мнением толпы..
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§ Victor Yang
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10760
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси? А автобусники пусть увеличивают интервал движения минут до 15. Кому нужно быстрее - будут ехать на маршрутках. Кому нужно дешевле - будут ждать автобусов. Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.
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§ Валентин
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси?


Потому что это приведёт к каннибализму среди перевозчиков :)
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§ Алиса
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.07.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.

боюсь что это их "вечная" песня. Собственно, как у коммунальщиков... Каждый божий год практически....и вечно "уважительные" причины. А простым смертным пассажирам почему-то никто с такой регулярностью не повышает зарплату. Никто не учитывает регулярное повышение тарифов в магазинах, в парикмахерских, и т.п. - зарплаты - это однозначно нечто самое стабильное в нашей жизни.

ЗЫ: Хоть что-то есть стабильное - сарказм :-x
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§ Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси? А автобусники пусть увеличивают интервал движения минут до 15. Кому нужно быстрее - будут ехать на маршрутках. Кому нужно дешевле - будут ждать автобусов. Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.

Тогда не только нытьё прекратится,а и интервал сразу наладится,конкуренция вещь жестокая.
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§ Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Когда прекратится отвратительное хождение маршрута №102 "Б"? - написал «НГ» житель Костаная Дмитрий КОМАРОВ. - Вчера, 1 июля, не могли выехать из Затоболовки в город. Простояли на остановке целый час - с 18:00 до 19:05. Звонили диспетчеру, он сказал: «На маршруте 16 автобусов, вышли только 8, так как нет солярки и не платят зарплату» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31546

Ну это нормально,какое может быть регулирование цен,в рыночной экономике?
Если вы регулируете цену за проезд,тогда будьте добры выдавайте водителям талоны на солярку по 90тнг\литр,а не как сейчас по 178.
Также субсидируйте из бюджета оплату коммунальных услуг для всех работников автопарка.
А то собрали какой то там совет,решили пусть будет по 80 и наивные думали кто то будет за бесплатно работать.
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§ yudjin
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если вы регулируете цену за проезд,

во-первых, никто не регулирует... ОНИ снизошли и согласились естестно "себе в убыток" возить какой-то народишко за 80 тенге.
во-вторых, чтобы ныть об убыточности и возможном повышении тарифа или субсидировании из бюджета, ИХ всего лишь просили показать свои реальные доходы путем обилечивания и предоставления реальных расходов.
Но видно показать реальную картину не в интересах перевозчиков.. авось снижать горемычным придётся.
А выкидон понятен.. студенты и школяры ушли на каникулы, отпуска у народа - выручка упала.... а к жирным месяцам привыкли.
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§ Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
во-первых, никто не регулирует... ОНИ снизошли и согласились естестно "себе в убыток" возить какой-то народишко за 80 тенге.

Прямо таки так и согласились :lol: или всё таки им сказали что повышения не будет?
Я вообще не понимаю из за чего там кипишь был.
Сейчас частники -леваки подъезжают к остановке и по 150 там очередь желающих в ЗТБ уехать,ну по 120 же не хотели дорого было теперь по 150 с удовольствием ездят,а если и дальше будут перебои то и за 200 поедут,"скупой платит дважды "народная мудрость.
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§ Обликоморале
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

А ты зарплату продовцам с каждым повышением цен на все повышаешь? Или года с 2012, так и плотишь 60-70к?))) :lol:
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§ Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6106
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты зарплату продовцам с каждым повышением цен на все повышаешь? Или года с 2012, так и плотишь 60-70к?)))

У меня не бюджетная организация, что бы зарплаты повышать,люди работают на процентах,подорожали продукты значит увеличивается выручка, соответственно продавец автоматом получает больше,если все кругом подорожало,а выручка не увеличилась,значит продавец хреново работает-это уже его проблемы.
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§ Обликоморале
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Выкрутился.
А то что с подорожанием у простого населения , а тем паче у пенсионеров не хватает финансов, это продавца проблемы. :lol: круто.
Маркс, твой выход, тут капитал расчехлился.
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§ Алиса
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А то что с подорожанием у простого населения , а тем паче у пенсионеров не хватает

не совсем корректное сравнение)))) Пенсионерам раз - два в год хоть как-то повышают, а вот "простому населению" остается "радоваться" дальше... Как-то так)))
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§ таноми52
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Пенсионерам раз - два в год хоть как-то повышают, а вот "простому населению" остается "радоваться" дальше...


Тоже кажется, что пенсионеры в этом плане самые благополучные. Худо-бедно государство индексирует пенсии. А с 1 июля они вообще значительно подрастут. Поэтому представлять пенсионеров как одних из самых социально незащищённых слоёв населения не совсем корректно. В гораздо худшем положении работающие на частника. Им зарплаты чуть ли не десятилетиями не повышают. А если повышают постоянную часть , то тут же уменьшают премии. А то и совсем отменяют. Вот бы приняли закон об ежегодной индексации зарплат всем работающим на процент инфляции! Хоть какие-то подвижки бы были
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§ Xacatel
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно далек от этого, но спрошу. Автобусы нельзя на ГАЗ перевести? В Рудном вроде много ездит с газовыми баллонами на крыше....

А ГСМ всегда будет расти, так же как и доллары и все остальное, только вот зарплата у людей не растет. По этому молодцы акимат или кто там решал, что не подняли проезд.
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