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§ NG.kz
В Казахстане могут ограничить поездки грузовиков, "разрушающих дороги"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилисмен Тарас Хитуов отметил, что с начала 2017 года органом транспортного контроля выявлено свыше 30 тысяч случаев нарушения проезда тяжеловесов и крупногабаритных автотранспортных средств, из них половина - с превышением весовых параметров.
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане могут ограничить поездки грузовиков,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2787
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может все таки дорожники виноваты , что по их дорогам нельзя ездить тяжеловесам
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