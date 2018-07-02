Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #739





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1214

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:59 Похоже Бразилия выходит на Бельгию...(они сегодня позже с японцами выясняют отношения)...Вот ещё один матч достойный финала)))там бразильцам будет не так привычно, а бельгийцам гораздо сложнее обычного...Вот будет встреча моих фаворитов...И 7-го Россия с Хорватией, которая шла у меня в фаворитах турнира...Ждём...Интрига...хорватам пройти железобетонную, резиновую, окопавшуюся в обороне на отбой Россию (если они восстановится после испанцев!) будет почти нереально)))