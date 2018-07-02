Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #728





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1214

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:39 Бразильцы наконец заиграли)))Вот он, его величество Футбол))))Каааайййффф...

...но Неймару не мешало бы красную влупить разок за его театральные почти гомо...суальные кривлянья))) Или кто - то там видит реальные фолы?!

Для интриги гол нужен, мексиканский....

Мексика начинает навал...концовка будет горячей.

Матч несмотря на минимальный счёт красив, игра состоялась, господа.

.....

А вот и второй!!!@!

2-0 Бразилия

Матч сделан....результат есть, игра есть, фаворит есть

Браво Бразилия!



[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2018 - 21:45]