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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
хоть у кота отобрала?


кот то умер.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Судья уже и атаку мексаканцев прервал, встрял на пути...
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но каков вратарь у мучачосов?!!!! Какие сейвы!?!
Как вам контратака мексиканцев только что?
Как вам игра?! Вот и сравнивайте..
Опять вратарь Мексики! Ну и Очоо!!!

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2018 - 21:30]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все , нашел. смотрим.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,вратарь-сымаю шляпу.
Не хочу нахливать,но атаки очень быстрые.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Мексиканцам проигрывая терять не чего, да и никто не сомневался, что игра другая будет. Но вот нервы славо богу не на приделе, хотя я болею за кактусоф.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооооо!Неймар в своём репертуаре! Вот тока за эти кривлянья бразильяецев не уважаю((( чисто обезьяна кривляется((( позорище
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бразильцы наконец заиграли)))Вот он, его величество Футбол))))Каааайййффф...
...но Неймару не мешало бы красную влупить разок за его театральные почти гомо...суальные кривлянья))) Или кто - то там видит реальные фолы?!
Для интриги гол нужен, мексиканский....
Мексика начинает навал...концовка будет горячей.
Матч несмотря на минимальный счёт красив, игра состоялась, господа.
.....
А вот и второй!!!@!
2-0 Бразилия
Матч сделан....результат есть, игра есть, фаворит есть
Браво Бразилия!

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2018 - 21:45]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Сильва симулирует. Столкновение не о чем было. Начали затягивать игру и сбивать настрой мексиканцев, те то давить начали.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну фсе. :lol:
Лиля поздравляю.
Наливай мохито.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
финалист в пару к наши определен.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но игра..
слабо, на уровне тобола..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мексиканцы бились достойно. Но за 6 минут они вряд ли забьют два в ответ.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да куда уж до уровня Великих))), бро
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такие вот дела.
ждем ночь.
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