Цитата: Горожанин_kst:

Это ж ФУТБОЛ, а не ВОЙНА)))



ну тут как.

война войной, а футбол по расписанию.

да иногда футбол- это война. нервов, и прочее.

через час НЕКОТОРЫЕ ждут балета.

но там звезд балета то то нет.

один мальчик , который боится что его его по ножкам заденут..

ему да, в балет надо идти. вместе с.. с нашей .... героиней..



[Исправлено: alex_60, 02.07.2018 - 19:07]