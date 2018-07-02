Добринцофф Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в... #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6103

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:28 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31546 - Когда прекратится отвратительное хождение маршрута №102 "Б"? - написал «НГ» житель Костаная Дмитрий КОМАРОВ. - Вчера, 1 июля, не могли выехать из Затоболовки в город. Простояли на остановке целый час - с 18:00 до 19:05. Звонили диспетчеру, он сказал: «На маршруте 16 автобусов, вышли только 8, так как нет солярки и не платят зарплату» Источник:

Ну это нормально,какое может быть регулирование цен,в рыночной экономике?

Если вы регулируете цену за проезд,тогда будьте добры выдавайте водителям талоны на солярку по 90тнг\литр,а не как сейчас по 178.

Также субсидируйте из бюджета оплату коммунальных услуг для всех работников автопарка.

А то собрали какой то там совет,решили пусть будет по 80 и наивные думали кто то будет за бесплатно работать.