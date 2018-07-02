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§ NG.kz
Перебои в работе общественного транспорта начались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» поступило уже несколько сообщений от читателей, которые возмущены долгим ожиданием автобуса. По их информации, водители объявили забастовку и не выходят на линию. Мы обратилиз за комментарием к перевозчикам.
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§ 211
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и не нужно было Указывать что делать водятелам автобусов..
Указалка не доросла..
Сами довели их до этого своим Псевдообщественным мнением толпы..
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§ Victor Yang
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10760
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси? А автобусники пусть увеличивают интервал движения минут до 15. Кому нужно быстрее - будут ехать на маршрутках. Кому нужно дешевле - будут ждать автобусов. Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.
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§ Валентин
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси?


Потому что это приведёт к каннибализму среди перевозчиков :)
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§ Алиса
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4189
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.07.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.

боюсь что это их "вечная" песня. Собственно, как у коммунальщиков... Каждый божий год практически....и вечно "уважительные" причины. А простым смертным пассажирам почему-то никто с такой регулярностью не повышает зарплату. Никто не учитывает регулярное повышение тарифов в магазинах, в парикмахерских, и т.п. - зарплаты - это однозначно нечто самое стабильное в нашей жизни.

ЗЫ: Хоть что-то есть стабильное - сарказм :-x
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* Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему нельзя разрешить по городу маршрутные такси? А автобусники пусть увеличивают интервал движения минут до 15. Кому нужно быстрее - будут ехать на маршрутках. Кому нужно дешевле - будут ждать автобусов. Так и нытьё автобусников о повышении цены на проезд прекратится.

Тогда не только нытьё прекратится,а и интервал сразу наладится,конкуренция вещь жестокая.
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* Добринцофф
Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Когда прекратится отвратительное хождение маршрута №102 "Б"? - написал «НГ» житель Костаная Дмитрий КОМАРОВ. - Вчера, 1 июля, не могли выехать из Затоболовки в город. Простояли на остановке целый час - с 18:00 до 19:05. Звонили диспетчеру, он сказал: «На маршруте 16 автобусов, вышли только 8, так как нет солярки и не платят зарплату» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31546

Ну это нормально,какое может быть регулирование цен,в рыночной экономике?
Если вы регулируете цену за проезд,тогда будьте добры выдавайте водителям талоны на солярку по 90тнг\литр,а не как сейчас по 178.
Также субсидируйте из бюджета оплату коммунальных услуг для всех работников автопарка.
А то собрали какой то там совет,решили пусть будет по 80 и наивные думали кто то будет за бесплатно работать.
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