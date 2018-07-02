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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 48 из 48«1...464748
Куратор темы: yudjin
* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это ж ФУТБОЛ, а не ВОЙНА)))


ну тут как.
война войной, а футбол по расписанию.
да иногда футбол- это война. нервов, и прочее.
через час НЕКОТОРЫЕ ждут балета.
но там звезд балета то то нет.
один мальчик , который боится что его его по ножкам заденут..
ему да, в балет надо идти. вместе с.. с нашей .... героиней..

[Исправлено: alex_60, 02.07.2018 - 19:07]
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Посмотрел немного строго, 
И сомнения развеяв, 
Мяч отбил ногою бога. 
Триумфатор Акинфеев! 
Мы не верили покуда, 
Не увидели воочи, 
Как он нам явил всем чудо! 
А теперь, до встречи в Сочи!», — написал Шнуров в своём Instagram./для Алекса/



ЗАЧЕТ,,, живем дальше.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Неймар))) тот ещё болерро...троим и топим за мучачосов)))
Вамос мучачос! Вива ля Мексико!Вива футболло!
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вамос мучачос! Вива ля Мексико!Вива футболло!


не вижу кто показывает.
ни наши ни россия.
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Страница 48 из 48«1...464748
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