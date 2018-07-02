211 Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма #3





(Пользователи) Сообщений: 2267

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 18:43 Ратель..

Что можно сказать о нем?

То бишь о нашем обществе, делающим вид что оно в нем нуждалось?

Ну перекопировывали тут иностранные граждане статейки с Рателя сюда, чтобы хоть как то укорить нас казахстанцев, что живем плохо и?

Только ради этого?

Ну поддерживали наши форумчане, то бишь Общество его на словах и?

И это все?

Зачем нашему обществу вообще такие газеты, если оно не может поддержать по настоящему?

Далеко ходить не надо, говорю этому обществу, вы можете ответить и сказать это прямр мне лично в глаза , оно разбегается как зайцы в чистом поле..

Кто помог хоть словом в поддержку Рателя из тех, кто там тусовплся и впоследствии прибежал сюда, назвав свое имя?

Да никто..

Да плевать..

Был Ратель и нет его..

Именно ровно тоже самое произойдет если не станет вдруг НГ, тьфу тьфу..

Таково у нас Общество.

Равнодушное, циничное и подхалимажное, когда это ему выгодно..