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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно казахстанские журналисты отмечали профессиональный праздник. В Астане под это дело развернулись пышные награждения - с красными дорожками, интригами и миллионами тенге премии «Уркер». И было все, как в Голливуде...
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§ 211
Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты тоже не прочь затереть мнение, которое не отвечает их личным интересам в котором самое главное бобло, много бобла..
Так что я бы не стал бить только в одну лунзу..
Все то что происходит конечно плохо может быть, но на примере одной из газет, что нам и о чем запретили тогда не гласно говорить в 2014м и потом сами туже затягивали рты?
Сами и только сами..
Теперь кто то в этом виноват?
Вы и только вы прежде всего начали это развивать еще тогда..
Теперь виноват кто то..
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§ 211
Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет Украины, говорить о ней хорошее, как раньше вы затирали?
Насчет таможенного союза, если его критикуешь, сколько раз меня лично банили?
И главное сверху никто вам журналисты ничего не говорил..
А теперь, когда начали вам устанавливать Соглашения, вдруг опомнились..
Ничего личного как говорится..
Но нужно как то все разумно соотносить исходя из прошлой ситуации с самими..
Профайл

§ 211
Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ратель..
Что можно сказать о нем?
То бишь о нашем обществе, делающим вид что оно в нем нуждалось?
Ну перекопировывали тут иностранные граждане статейки с Рателя сюда, чтобы хоть как то укорить нас казахстанцев, что живем плохо и?
Только ради этого?
Ну поддерживали наши форумчане, то бишь Общество его на словах и?
И это все?
Зачем нашему обществу вообще такие газеты, если оно не может поддержать по настоящему?
Далеко ходить не надо, говорю этому обществу, вы можете ответить и сказать это прямр мне лично в глаза , оно разбегается как зайцы в чистом поле..
Кто помог хоть словом в поддержку Рателя из тех, кто там тусовплся и впоследствии прибежал сюда, назвав свое имя?
Да никто..
Да плевать..
Был Ратель и нет его..
Именно ровно тоже самое произойдет если не станет вдруг НГ, тьфу тьфу..
Таково у нас Общество.
Равнодушное, циничное и подхалимажное, когда это ему выгодно..
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