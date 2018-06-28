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§ NG.kz
С надеждой на радость
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алдияр и Владислав впервые участвуют в нашем благотворительном проекте. Для того чтобы они смогли получить необходимое лечение, нужно собрать 600 000 тенге.
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§ zed
Re: С надеждой на радость
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 28.06.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внимание! Теперь читатели могут перечислять деньги для благотворительного проекта на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102

Вот это здорово! Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: С надеждой на радость
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 241
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Сания-ханум принесла 10 000 тенге для Алдияра. Спасибо!
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