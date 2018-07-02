Цитата: Сергей_я:

сильная? Не было вчера у них силы

У Испании команда сильнейшая, но ещё раз, в таком состоянии команду России не "перестоять" на этом чемпионате никому). Переиграть - да, можно, но для этого нужно чтоб они тоже играли, а они ж не играют!Они противо"стоят") Это для них больше война чем футбол. Но в таком режиме они может ещё один матч и выдержат(...больше запредельно просто(((