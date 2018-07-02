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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто сделал посыл на стирание, пожалуйста плиз в студию.
иначе вам удачи не видать. .... а эти.. будут множиться.
за вашей стеной.. я знаю кто "стер " мой коммент.
публика тоже должна знать этого "героя".
этого шустряка на сьемной.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

А давай так.
Испанцы ведь тоже н-и-ч-е-г-о не показали.
Разве не правда?
24 удара в створ ворот,супротив 7+1.
74% владения мячом.
Игровое преимущество, вроде БЫ, по всем статьям.А зубы обломали, завязли, не сумели раскать оборону россиян.
Обоюдно они красоту футбольного матча слили. Победила тактика и Акинфеев. :-o 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Испанцы ведь тоже н-и-ч-е-г-о не показали.


они не поймут. они против РОССИИ.
что им показывать.
вот мой компаньон Витал смотрел первый раз в жизни БАЛЕТ вживую.
я ему завидую, что он там и смотрит ЭТО,
тут.. никогда этого не поймут. только кнопки у них.
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Испанцы ведь тоже н-и-ч-е-г-о не показали.

))))Так игру высушили наши начисто))))
А как ты там чего покажешь?! Вся команда, включая нападение, в глухой обороне, мяч только на отбой, никаких попыток контратаковать во втором тайме...топтать и по головам бежать?...да ладно, чё там, ты ж сам говоришь, матерился у экрана...слофф нет просто, а результат есть!)
Шутка новая родиться может "нет защитников лучше чем нападающие российской сборной"
за Акинфеева и не говори, вот действительно герой матча.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Россия играла в обороне, а сильная Испания не смогла ее взломать. Это факт. А по пенальти выиграла та команда у которой крепче нервы. Это факт.
Зубами идальго должны были рвать российскую оборону, в клочья разнести, но ах и увы.
Уругвай смог, Испания нет. :lol: :-P
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они против РОССИИ

ты чё чудишь?! При чём здесь ЭТО?!
я не против России! я ЗА ФУТБОЛ!
1-е У России с Испанией футбола не получилось, увы.
2-е Россия победила и идёт дальше, а Испания проиграла и пакует чемоданы.
И в том и другом случае произошедшее - факт.
Пожелаем сборной России удачи и красивой игры в четвертьфинале, а сборной Испании счастливого пути, и удач на следующем чемпионате)))
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* Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2497
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а сильная Испания не смогла ее взломать

сильная? Не было вчера у них силы. Если б не видно было лиц на экране, никто б не сказал, что это какая-то именитая страна или сборная. Может правду пишут, что у них, у испанцев там проблемы на фоне политики, и они играли не собрано, не как одна команда.
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уругвай смог

Не-е-е, брат, тут не путай. В том случае не Уругвай "смог", там Россия что называется "дала")))
Там не было игры на вылет, результат ничего не решал, 1-е место в группе и выход на Португалию или Испанию в соперники, а хрен редьки он ведь не слаще)))
В таком своём состоянии, если Россия упрётся, она любую сборную "перестоять" сможет вплоть до финала. Хватило бы сил, это ж колоссальные затраты энергии и нервов.
Но мы ж не Великое ПРОТИВО"стояние" хотим смотреть, а футбол? А, пацаны?
При всём уважении к команде России.
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