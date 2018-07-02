Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #698





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1201

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Цитата: Обликоморале:

Уругвай смог

Не-е-е, брат, тут не путай. В том случае не Уругвай "смог", там Россия что называется "дала")))

Там не было игры на вылет, результат ничего не решал, 1-е место в группе и выход на Португалию или Испанию в соперники, а хрен редьки он ведь не слаще)))

В таком своём состоянии, если Россия упрётся, она любую сборную "перестоять" сможет вплоть до финала. Хватило бы сил, это ж колоссальные затраты энергии и нервов.

Но мы ж не Великое ПРОТИВО"стояние" хотим смотреть, а футбол? А, пацаны?

При всём уважении к команде России.