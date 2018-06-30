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§ NG.kz
А чем мы хуже Астаны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может вместо слова "Астана" поставить название нашего города??? и еще немного подкорректировать цифровые показатели Или это не для нас? Глава государства раскритиковал министров за неухоженные деревья
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§ 211
Re: А чем мы хуже Астаны?
211


(Пользователи)
Сообщений: 2257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Киев поехать моя мечта..
Сейчас живут с Киева у меня, говорят там нет войны в том районе..
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§ Алиса
Re: А чем мы хуже Астаны?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4188
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.06.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В Киев поехать моя мечта..

там действительно красиво. Природа - сказка...
Тоже хочется на Украину. Когда-то бывала там, но уже вряд ли...
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§ 211
Re: А чем мы хуже Астаны?
211


(Пользователи)
Сообщений: 2257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно нужно съездить туда думаю..
Как только приоритеты в жизни будут сильнее расставлены..
Чтобы понять братьев и принять..
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§ pro100tak
Re: А чем мы хуже Астаны?
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.07.18 - 03:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ему (211-му) про Фому, а он про Ерему. Не pro100 город - это что может быть? Памятник, но только рукотворный. Воздвигнут он не волею ...
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§ сайлау курманов
Re: А чем мы хуже Астаны?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2785
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.07.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бедные министры , как мне вас жаль , ежедневно получать порцию подзатыльников от своего босса , за всякую хрень , интересно зайчики сами придут в этот искусственный лес или силком заселят
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§ сайлау курманов
Re: А чем мы хуже Астаны?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2785
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.18 - 14:14
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: А чем мы хуже Астаны?
211


(Пользователи)
Сообщений: 2257
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
(211-му) про Фому, а он про Ерему. Не

Кто про фому, о чем это ты?
Ты мне ничего не говорил.
А про Киев там написано..
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