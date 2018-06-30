211 Re: А чем мы хуже Астаны? #7





(Пользователи) Сообщений: 2257

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:40 Цитата: pro100tak:

(211-му) про Фому, а он про Ерему. Не

Кто про фому, о чем это ты?

Ты мне ничего не говорил.

А про Киев там написано..