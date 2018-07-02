Маркс Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #684





(Пользователи) Сообщений: 55

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:36 Читаю и удивляюсь. Вот, российская сборная непрофессионалы, играть не умеют, просто везение. Да испанцы в тысячу раз лучше играют. Так этим самым вы как раз и подчеркиваете крутость сборной России. Это как, например, человек, не умеющий плавать спас утопающего или не состоящий в пожарной охране вынес из горящего здания ребенка.



Подвиг - это и есть прыжок выше своей головы, а не обыденная процедура, исполняемая ежедневно. Хотя есть профессии, где каждый день идут на подвиг. А насчет везения это совсем уж полная фигня. Так можно дойти и до разговоров, что в 41-м повезло, морозы стукнули и Гагарину повезло, что метеорит в корабль не попал. Ну тогда уж и Испании тоже везло до встречи с Россией, а потом фарт вдруг ушел не попрощавшись.



Ну и пусть называют эту игру с Испанией чудом, хотя никаких чудес никто не заметил, как, например, в чудесном случае с золотой ручкой Марадоны. Принизить выигрыш гораздо легче, чем раздуть из проигрыша слона победы. И уж если футбол это такая игра, которая призвана дарить эмоции, то вчера положительными эмоциями накрыло даже закоренелых скептиков, кроме некоторых местных экспертов, которых искренне жаль.