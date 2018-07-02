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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
где честность? По мне так рука испанца была случайной и не стоило из-за этого назначать пенальти

А если бы не рука, пусть и случайная, где гарантия, что гола бы не было?
Головой то пробивалось в створ ворот. На этом чемпионате уже дофига разных случайностей, так что и эта одна из них. :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Головой то пробивалось в створ ворот.


да , это так.
он отбил рукой мяч, летящий в ворота.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

При всем отношении к игре :
Да тяжелая, красотой не блестала, как озвучивал раньше, в сторону сборной России выложил кучу матов. Но в том то и вся соль чемпионата-важен результат, а не красота.
Плюсов по любому больше, чем минусов, даже в такой победе.
А Акинфеев и по игре отрыгал на отлично, например.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, робята, все это слова.
Завязываем хаватся, дело сделано.
Мельдоний и подкуп испанского монарха сделали дело. 8-)
Сегодня однозначно увидим фееричный мачт между Бразилией и Мексикой.
'' Я так думаю'' (цы)
Муля, звени, но я за самбреро и текилу. И не как не вопреки. :-P
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Завязываем хаватся, дело сделано.


да, как СУПЕР ЭКСПЕРТ, тоже считаю что хватит..
до вечера BR-ME BE-JA
ну, женскому полу можно конечно. продолжать.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

:lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел видео из испанского отеля.
пенальти.
руссо туристо.
представил там себя.
дела.
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
дело сделано.

Это ДА)
Цитата:
Обликоморале:
я за самбреро и текилу

Поддерживаю)
До вечера, парни), ну и девушки, как без них)))
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§ Маркс
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 02.07.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и удивляюсь. Вот, российская сборная непрофессионалы, играть не умеют, просто везение. Да испанцы в тысячу раз лучше играют. Так этим самым вы как раз и подчеркиваете крутость сборной России. Это как, например, человек, не умеющий плавать спас утопающего или не состоящий в пожарной охране вынес из горящего здания ребенка.

Подвиг - это и есть прыжок выше своей головы, а не обыденная процедура, исполняемая ежедневно. Хотя есть профессии, где каждый день идут на подвиг. А насчет везения это совсем уж полная фигня. Так можно дойти и до разговоров, что в 41-м повезло, морозы стукнули и Гагарину повезло, что метеорит в корабль не попал. Ну тогда уж и Испании тоже везло до встречи с Россией, а потом фарт вдруг ушел не попрощавшись.

Ну и пусть называют эту игру с Испанией чудом, хотя никаких чудес никто не заметил, как, например, в чудесном случае с золотой ручкой Марадоны. Принизить выигрыш гораздо легче, чем раздуть из проигрыша слона победы. И уж если футбол это такая игра, которая призвана дарить эмоции, то вчера положительными эмоциями накрыло даже закоренелых скептиков, кроме некоторых местных экспертов, которых искренне жаль.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Поддерживаю)
До вечера, парни), ну и девушки, как без них)))


сразу видно болельщика..
даже нюхать не надо. как эти .. на дорогах.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раздевалка сборной России после победы над сборной Испании:
Футболисты: Саламыч, и что теперь?
Черчесов: Не знаю, так далеко мы ещё не заходили. :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 13:37
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Футболисты: Саламыч, и что теперь?
Черчесов: Не знаю, так далеко мы ещё не заходили.


ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Читаю и удивляюсь.

Цитата:
alex_60:
не пойму только цель

Ладно, пацаны, попробую ещё разок, чтоб понятней было отношение к происшедшему, и тому как оно происходило. А дальше, в сторону разговоры, как и договаривались))
Итак:
Вот возьмём процесс занятия любовью (сексом, кому как привычнее это называть). У всех это у нас происходит по-разному. Кто-то занимается любовью только ради зачатия, кто-то ради удовольствия, без цели зачатия. Хорошо когда получается совмещать первое со вторым, но главное тогда не частить).
Сборная России зачала и выносила в муках свой плод, только вот занималась она процессом механически, только ради результата, удовольствия от происходящего ни они, ни мы особого не получили, одни муки и переживания. Но ребёночек вышел славный!)
Вас послушать, так вы и не особо хотели получить это удовольствие, вам важнее факт рождения ПОБЕДЫ). А Футбол? да Бог с ним, мы ПОБЕДИЛИ! Вот от чего грустно немного, за Россию я рад несравненно, они совершили свой подвиг, кто бы спорил.
У меня фсё...
запасаюсь на вечер омским янтарным в трёхлитровках...оторвусь и за вчера и за сегодня, как говориться, и за того парня)))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто там на меня нагадил интересно.
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