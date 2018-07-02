211 Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма #1





(Пользователи) Сообщений: 2257

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:39 Журналисты тоже не прочь затереть мнение, которое не отвечает их личным интересам в котором самое главное бобло, много бобла..

Так что я бы не стал бить только в одну лунзу..

Все то что происходит конечно плохо может быть, но на примере одной из газет, что нам и о чем запретили тогда не гласно говорить в 2014м и потом сами туже затягивали рты?

Сами и только сами..

Теперь кто то в этом виноват?

Вы и только вы прежде всего начали это развивать еще тогда..

Теперь виноват кто то..