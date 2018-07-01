Цитата: сайлау курманов:

диктор телевидения анна шатилова что зачитывала вечерние новости в программе время о приземления космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы

А причем здесь диктор? Ей какой сценарий дали, по такому она и работает!