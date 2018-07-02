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§ NG.kz
Костанайцы заняли призовые места в международной олимпиаде по ментальной арифметике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олимпиада по ментальной арифметике Ассоциации WAMAS прошла 22-24 июня в Дубае (Арабские Эмираты). Эти соревнования проводятся среди детей в возрасте от 5-ти до 16 лет, которые обучаются в школах ментальной арифметики по всему миру.
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* Обликоморале
Re: Костанайцы заняли призовые места в международной олимпиаде...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умнички.
Дальнейших успехов однозначно.
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