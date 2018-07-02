Цитата: Сергей_я:

где честность? По мне так рука испанца была случайной и не стоило из-за этого назначать пенальти

А если бы не рука, пусть и случайная, где гарантия, что гола бы не было?

Головой то пробивалось в створ ворот. На этом чемпионате уже дофига разных случайностей, так что и эта одна из них.