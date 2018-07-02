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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
где честность? По мне так рука испанца была случайной и не стоило из-за этого назначать пенальти

А если бы не рука, пусть и случайная, где гарантия, что гола бы не было?
Головой то пробивалось в створ ворот. На этом чемпионате уже дофига разных случайностей, так что и эта одна из них. :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Головой то пробивалось в створ ворот.


да , это так.
он отбил рукой мяч, летящий в ворота.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

При всем отношении к игре :
Да тяжелая, красотой не блестала, как озвучивал раньше, в сторону сборной России выложил кучу матов. Но в том то и вся соль чемпионата-важен результат, а не красота.
Плюсов по любому больше, чем минусов, даже в такой победе.
А Акинфеев и по игре отрыгал на отлично, например.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, робята, все это слова.
Завязываем хаватся, дело сделано.
Мельдоний и подкуп испанского монарха сделали дело. 8-)
Сегодня однозначно увидим фееричный мачт между Бразилией и Мексикой.
'' Я так думаю'' (цы)
Муля, звени, но я за самбреро и текилу. И не как не вопреки. :-P
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Завязываем хаватся, дело сделано.


да, как СУПЕР ЭКСПЕРТ, тоже считаю что хватит..
до вечера BR-ME BE-JA
ну, женскому полу можно конечно. продолжать.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

:lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел видео из испанского отеля.
пенальти.
руссо туристо.
представил там себя.
дела.
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* Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1197
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
дело сделано.

Это ДА)
Цитата:
Обликоморале:
я за самбреро и текилу

Поддерживаю)
До вечера, парни), ну и девушки, как без них)))
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