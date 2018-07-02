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≡ Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.
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§ Ваш земляк
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву :lol: :lol: :lol:
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§ Сергей_я
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Сергей_я


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Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо.

повезло им знатно. Прям очень, очень повезло. В целом игра так себе была.
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* alex_60
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
alex_60


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Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
повезло им знатно. Прям очень, очень повезло. В целом игра так себе была.


сразу видно "специалиста".
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§ Serg_Jyk
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Serg_Jyk


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Сообщений: 25
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 02.07.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че эт повезло то? Перед матчем было ясно что Россия большую часть времени будет играть от обороны, так как испанцы заставят их это делать, и играли они в обороне грамотно и четко, не позволили испанцам ничего, а владение мячом это уже не показатель, тем более что владение это бесполезное. Ну а серия пенальти...все все видели...Игорь лучший!!! Так что это не везение, это грамотная тактика, результат которой - Рамос - домой, Пике - домой, Де Хеа - домой!!! Россия вперед!!!
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* Горожанин_kst
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1197
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
В целом игра так себе была.

Игры как таковой не было)
Был триллер. Битва.
Команда России, а это уже команда, кто б там чего не говорил, чётко выполнила установку тренерского штаба. Они упёрлись, встали, буквально высушили игру с первой минуты. Был у россиян небольшой рывок на контратаке, пока ещё хватало сил, который закончился реализованным пенальти в исполнении Дзюбы. В том что это пенальти состоялось, есть определённый элемент удачи. В ином раскладе встреча закончилась бы со счётом 1-0, в пользу испанцев, большего испанцы бы не вымучили ну просто никак, парни стояли железобетонно. Плюс Акинфеев отработал отменно.
В целом команда играла в меру сил и умений, победив испанцев ребята прыгнули выше своей планки.
Двоякое чувство от этого матча. Есть радость за своих, удовлетворение их результатом, но нет наслаждения от игры, нет пиршества футбольного, нет ощущения феерии мирового чемпионата. Сухой прагматизм, нацеленность на результат - это хорошо, но хочется зрелища и праздника.
Надеюсь, что в четвертьфинале россиян меньше будут психологически сковывать ожидания болельщиков (они уже совершили почти невозможное!), и они сыграют более раскрепощённо, покажут игру, пусть проиграют, а может и выиграют!), НО ЭТО БУДЕТ КРАСИВО! Потому как на чемпионат мы смотрим как на праздник, а не на решение математической задачи.
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* alex_60
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
alex_60


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Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
нет наслаждения от игры, нет пиршества футбольного, нет ощущения феерии мирового чемпионата.


мля. Витала почитай из Москва.
или водки выпей. получищь ВСЕ чего тебе не хватает.
теоретик .
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§ Сергей_я
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Двоякое чувство от этого матча. Есть радость за своих, удовлетворение их результатом, но нет наслаждения от игры, нет пиршества футбольного, нет ощущения феерии мирового чемпионата.

Трезвое мнение. Не знаю, помню из детства, со школы, но не помню год. Тот год, когда Зидан головой стукнул и тем самым поставил точку. Так вот, в тот год реально каждый матч смотрел с удовольствием. Там было зрелище, были красивые удары. Все было мощно. красиво. Был праздник и было ожидание, когда же следующий матч и пр. Не знаю может я был моложе просто. Сейчас все как-то сухо.
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* Горожанин_kst
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1197
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Практик, ты мне предлагаешь, залив шары водярой, такие вот матчи на чемпионате мира смотреть?! Готов на такие четверть- полу- и финал? Да тогда зачем вообще их четыре года ждать, чтоб только такое смотреть?!
Ещё раз повторю, специально для тебя - смотрел от начала до конца, результатом доволен (они нам свои), игрой - нет.
У каждого своё мнение, и кидаться на людей за мнение, которое отличается от твоего, дурной тон, как минимум.
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§ Сергей_я
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 11:28
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешные . окунулись, а отмыться не можете.
культурно.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2018 - 11:36]
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* alex_60
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ за видео голов спасибо. не пришлось.. в другом месте.
еще бы пенальти..
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