Горожанин_kst Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1197

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:02 Цитата: Сергей_я:

В целом игра так себе была.

Игры как таковой не было)

Был триллер. Битва.

Команда России, а это уже команда, кто б там чего не говорил, чётко выполнила установку тренерского штаба. Они упёрлись, встали, буквально высушили игру с первой минуты. Был у россиян небольшой рывок на контратаке, пока ещё хватало сил, который закончился реализованным пенальти в исполнении Дзюбы. В том что это пенальти состоялось, есть определённый элемент удачи. В ином раскладе встреча закончилась бы со счётом 1-0, в пользу испанцев, большего испанцы бы не вымучили ну просто никак, парни стояли железобетонно. Плюс Акинфеев отработал отменно.

В целом команда играла в меру сил и умений, победив испанцев ребята прыгнули выше своей планки.

Двоякое чувство от этого матча. Есть радость за своих, удовлетворение их результатом, но нет наслаждения от игры, нет пиршества футбольного, нет ощущения феерии мирового чемпионата. Сухой прагматизм, нацеленность на результат - это хорошо, но хочется зрелища и праздника.

Надеюсь, что в четвертьфинале россиян меньше будут психологически сковывать ожидания болельщиков (они уже совершили почти невозможное!), и они сыграют более раскрепощённо, покажут игру, пусть проиграют, а может и выиграют!), НО ЭТО БУДЕТ КРАСИВО! Потому как на чемпионат мы смотрим как на праздник, а не на решение математической задачи.