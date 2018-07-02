Сергей_я Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #664





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2496

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:54 Цитата: alex_60:

уровень деб....а.

а по делу сказать? а то судя по вашим репликам это как раз таки ваш уровень. Я не футбольный фанат, но даже таким как я, ни разу не экспертам, видно, что вчерашний матч был так себе. По зрелищности так вообще ниже среднего. Одни катали мяч между собой, другие бегали и пытались хоть как-то огрызаться. Реально только Акинфеев там герой. Франция с Аргентиной намного интереснее играли. Наверно их матч будет одним из самых зрелищных.