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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3705
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
утренние "комментаторы. который не видели игру. глаз у них нет. нафик тогда писать такую фигню


Чёт не я одна игрой не довольна
Поясни.....
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 10:47
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5713
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.07.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

А испанец че в волебол решил поиграть? Фига он свими граблями размахался у себя в защите? Мяч летел в сторону ворот. Испанец должен свои яйки прикрывать а не махать ))))
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уровень деб....а.

а по делу сказать? а то судя по вашим репликам это как раз таки ваш уровень. Я не футбольный фанат, но даже таким как я, ни разу не экспертам, видно, что вчерашний матч был так себе. По зрелищности так вообще ниже среднего. Одни катали мяч между собой, другие бегали и пытались хоть как-то огрызаться. Реально только Акинфеев там герой. Франция с Аргентиной намного интереснее играли. Наверно их матч будет одним из самых зрелищных.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5713
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.07.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чёт не я одна игрой не довольна
Поясни.....


поясняю.
вроде отдохнула. жизнь должна огооо-го..
игра.. адреналин же это .
как там- "когда человек боится- выделяет адреналин-это знает собака, и лая бежит за ним"
человек-это же ХИМИЯ . химический процесс.
поэтому непонятно, почему твоя химия против.
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Испанец должен свои яйки прикрывать а не махать

В прыжке тяжело их прикрывать. Да и прыгать тоже тяжело с прижатыми к паху руками)) Просто есть умышленное нарушение правил, за которое нужно 100% наказывать. В данном случае я не вижу ничего умышленного. Грабли поднял - да. Но специально? Нет конечно.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Наверно их матч будет одним из самых зрелищных.


он уже БЫЛ. мистер . Д.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3705
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поясняю. вроде отдохнула. жизнь должна огооо-го.. игра.. адреналин же это . как там- "когда человек боится- выделяет адреналин-это знает собака, и лая бежит за ним" человек-это же ХИМИЯ . химический процесс. поэтому непонятно, почему твоя химия против.


При всём уважении,а по игре ты как то умолчал
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
он уже БЫЛ. мистер . Д.

я в курсе. Но как вы понимаете, вы ж СУПЕР ЭКСПЕРТ, лучшие матчи будут видны по итогам всего чемпионата .А он еще не прошел.
Кстати, когда человек не может что то по делу сказать, он начинает переходить на личности и на оскорбление т.к. больше не чем крыть. Обычно так школьники делают.
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
При всём уважении,а по игре ты как то умолчал

Он эксперт же. Чего нам, простым смертным, которые вчера увидели не футбол, а так, перекатывание мяча от красного к белому, что-то объяснять.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а по игре ты как то умолчал


скажу. игра футбол. забили себе.
рука. судья. забил.
в перерыве сходил. куда надо.
Король Испании, Инфантино, МЕдведев с с.
смотрел. до конца.
отбил ногой. ПОБЕДАаааааааааааааааааааааа.
Черышев плачет, хотя и испанец. Бразилец Марио Фернадес тоже.
по твоему лучше бы проиграли.
но почему ты этого хотела не пойму.
обьясни.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а по делу


ну да. только кнопку "удалите его пост " и умеешь нажимать.
футболист. живи с этим дальше.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: Дружек,ты много чешешь языком На Мерекуню стал похож.))) А у меня одно и то же мнение В отличии от фанатов с пониженной соц.ответственностью
 

Муля, в отличии от тебя и Марикело, я выражаюсь адекватно. И по игре и по команде.
Так что с чесом ты переборщила.
Свои претензии прошу предъявлять тем, кого ''псо'' назвала.
Это не ко мне, мимо. :lol: :-P
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
вы ж СУПЕР ЭКСПЕРТ,


да , я это знаю.
не надо напоминать об этом каждый раз.
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