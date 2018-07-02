Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #646





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5099

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:34 Цитата: kbkz1980:

Муля, зудит??? )))

Цитата: kbkz1980: интересно,какого мнения

Ну ты вон до сих пор того же. Во время игры я их тоже сотню раз крыл матом. Лучшими не называю, акромя Акинфеева по игре/ он это подтвердил в серии пенальти./ Просто ребята сделали невозможное.

Ты начинаешь мне напоминать одного перса ))

Может вам объединится?))