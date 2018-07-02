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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Муля, зудит??? )))
Цитата:
kbkz1980: интересно,какого мнения

Ну ты вон до сих пор того же. Во время игры я их тоже сотню раз крыл матом. Лучшими не называю, акромя Акинфеева по игре/ он это подтвердил в серии пенальти./ Просто ребята сделали невозможное. :lol: 
Ты начинаешь мне напоминать одного перса ))
Может вам объединится?))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охота еще услышать-мельдоний, судьи и команды куплены.
Медведев заранее знав что наши победят весь матч проспал.
И т. д... :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3703
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Дружек,ты много чешешь языком
На Мерекуню стал похож.)))
А у меня одно и то же мнение
В отличии от фанатов с пониженной соц.ответственностью.
:lol:
Удачи в игре мешкам,Хорватия в тактике ой как хороша :-P
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