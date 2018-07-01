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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 43 из 43«1...414243
Куратор темы: yudjin
§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.07.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да МЕШКИ всю игру оборонялись
На пенальти пролезли.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас во дворе компания парней и девчонок, кричат Россия, Россия и фейрвеки запускает. :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то Дракоши не видать... Как бы чего не случилось с ним.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У кого то вроде телфон его был. Алекс не у тебя?
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На крайняк завтра через редакцию попробую. прошу прощения, что не по теме ветки. Просто у Дракоши редко кто модерирует.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так хорваты с датчанами начали...красавы..адын-адын.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5410
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.07.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Да МЕШКИ всю игру оборонялись

забавно, но испанские НЕмешки не смогли забить ни одного в игре.
;-)
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3701
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Милок,мешки сами себе забили :-P
А апосля как пни в своей штрафной стояли-охраняли.
Пенальти дали ,не пойми за что,за то что от головы в руку отскочило.
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
но нашим - УДАЧИ!

А "наши" - это кто?! ;-) Казахстана вроде бы нету.
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот вам и "пешеходы юродивые", как шутили КВНщики!

Но дальше же было "кавалерия марадоноподобная"!!!
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На работе поспорил, что если наши выиграют испанцев, то побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву ;-) :lol:
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Страница 43 из 43«1...414243
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