NG.kz Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:46 Спасатели нашли космонавтов только через 40 минут после посадки. После короткого медосмотра их отправили в Костанай, а оттуда - в Москву. О том, кто именно помог им выбраться из "Союза" в прессе не сообщалось, охарактеризовали одним словом - местные.

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