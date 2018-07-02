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≡ Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33033
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.
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§ Ваш земляк
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву :lol: :lol: :lol:
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