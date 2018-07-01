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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь точно надо банить, раз те, кто денег дает указывает как тебе и таким же как ты себя тут вести, бабло он ведь не зря отваливает, его даже за Указание не стерли..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот потому что боитесь, так же занимаясь подхалимажем..
Я чо это, не просек сразу?
Те кто не дает вне закона и того можно топить по полной..
Эх вы, гоняясь за баблом, вы потеряли себя в полной мере по сравнению с тем, какими были, либо хотя бы казались..
Теперь вот распределили, у кого бабло больше, тот имеет право Указывать и повелевать..
Давно хотел это сказать, как то не было за что зацепиться
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там пропустил то?
Показать какой я ненавистный и нехороший человек, какой я сепаратист националист и тд и тп?
Покажи, твоя игра на сегодня, и те два коммента, нет, три, пропустил, зачем?
Можешь все плохие вынести комменты мои и обсудить, то есть Осудить меня, какой я был плохой и как плохо о вас думал..
Да, я именно такой..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Благодетель вон тебе указал, переводи в чтение и выкидывай.Имеет право,

Ты об чём опять то? понесло?
две страницы стёрли, радуйся.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, тут опять пьяные бредни и хамство прет.
Эл, а в чем тут тебя сие недоразумение то обвиняет?)))
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эл, а в чем тут тебя сие недоразумение то обвиняет?)))

Да кто его знает, да и не важно в принципе.
Самому интересно:-P
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут 2 страницы минимум "красных фонарей" было, постирали. Вроде затишье....
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да видел краем глаза.)))
Истерики еще нет в личке?)))
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Истерики еще нет

Да нет всё ОК спят бояры наверное :lol:
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