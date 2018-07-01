211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12407





(Пользователи) Сообщений: 2252

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 22:13 А вот потому что боитесь, так же занимаясь подхалимажем..

Я чо это, не просек сразу?

Те кто не дает вне закона и того можно топить по полной..

Эх вы, гоняясь за баблом, вы потеряли себя в полной мере по сравнению с тем, какими были, либо хотя бы казались..

Теперь вот распределили, у кого бабло больше, тот имеет право Указывать и повелевать..

Давно хотел это сказать, как то не было за что зацепиться