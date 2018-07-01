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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 42 из 42«1...404142
Куратор темы: yudjin
* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, 11-ти метровые
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну где там кондуктор со со своей желчью.
в упор не вижу.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким результат бы не был. Респект, против испанцев 1:1
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю невозможное возможно! :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кондуктора- в урну.-
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5409
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.07.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УРААААААААААААААААААААААААААААААаа!
Удача, которую я пожелал осчастливила наших!
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5089
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо, ну все мучачо домой.
Лиля, ау ...жду комментариев..
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5409
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.07.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже ребенок болел
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5089
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нервы вхлам....
А Игнащевичу ремня..
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это бы что-то . как вы поняли.

[Исправлено: alex_60, 01.07.2018 - 22:52]
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5089
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акинфеев вообще красавчик и по игре, ну и ...
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер. Победа. Вы бы видели что тут творится на улице. Вау.. столько эмоций
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§ olegggon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.07.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нервы вхлам....
А Игнащевичу ремня..


Согласен, по пятке ему ремня.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и "пешеходы юродивые", как шутили КВНщики!
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