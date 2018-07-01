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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 41 из 41«1...394041
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Уже интересно.
Зачет.
Как насчет испанок?)))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Знойная испанская журналистка. Ходит у своих земляков интервью берет. Наверно спрашивает : как вам раша?)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну журналистки они больше феменистки. Ты давай кого по проще кадри.
Одну какую то журналистку, уже не помню из какой страны, российский болельщик чмокнул в шечку, она приняла это за сексуальное насилие. Звезданутая поди на всю голову. :lol:
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищиский матч между болельщиками россии и испании закончен с счетом 2-0 в пользу россии. Спасибо за внимание...
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На фиг всякие спорт бары))) я нашел лучше. Дом мексики. Вместимость около 2000 чел. Три экрана. Один большой. Атмосфера просто не передоваемая. Супер.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас тоже тут на полу сяду. И буду болеть за россию.

Ну а пока нас тут развлекают перед матчем балетом( кстати впервый раз балет вижу в живую)))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все нашел себе шикарное место на полу. Как настоящий фанат футбола))))

Кстати вход бесплатно.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все. Понеслась битва.
Звук шикарный аж пол содрагается.

Народа тьма. Я успел вперед пролесть.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5407
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.07.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну все. Понеслась битва.

победит сильнейший... но нашим - УДАЧИ!
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Ответить Новый топик
Страница 41 из 41«1...394041
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