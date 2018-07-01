Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #603





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5086

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:16 Цитата: Vital:



Ну журналистки они больше феменистки. Ты давай кого по проще кадри.

Одну какую то журналистку, уже не помню из какой страны, российский болельщик чмокнул в шечку, она приняла это за сексуальное насилие. Звезданутая поди на всю голову.