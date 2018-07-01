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§ NG.kz
Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасатели нашли космонавтов только через 40 минут после посадки. После короткого медосмотра их отправили в Костанай, а оттуда - в Москву. О том, кто именно помог им выбраться из "Союза" в прессе не сообщалось, охарактеризовали одним словом - местные.
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§ сайлау курманов
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2783
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
диктор телевидения анна шатилова что зачитывала вечерние новости в программе время о приземления космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы
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§ Добринцофф
Re: Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6101
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
космонавтов , обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы

Что обидного ,аборигенная это местные,коренные жители. Всё правильно сказала
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