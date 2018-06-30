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≡ "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о свадьбе с Майклом из "Универа"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о свадьбе с Майклом из "Универа"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супруга популярного российского актера Арарата Кещяна, больше известного публике как Майкл из молодежного сериала "Универ", в интервью рассказала о знакомстве с популярным актером. Екатерина Кещян, в девичестве Шепета, родилась и выросла в Костанае.
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§ Алиса
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по-честному, думала НГ не будет падать до уровня отдельных местных СМИ, покрывающихся желтизной (все больше с каждым разом). Кто такая эта мадам? Чем она заслужила такое внимание, чем "ославила" наш город, область и т.д. Какие заслуги у нее и т.д.? Лишь потому что вышла замуж за некоего актера? А он кто? Снимался в очередном недалеком сериале? Это вся его "слава"...
Неужели нет личностей!!!! (к озвученным данный термин не считаю должным относить), заслуживающих внимания, чья жизнь более интересна и полезна, кем действительно можно было гордиться (это сейчас такое громкое слово единично может употребляться для характеристики кого-либо), кто действительно чего-то достиг.
Как-то наткнулась на ютубе на ролики "Нашего Костаная", где у прохожих интересуются заслугами тех, чьими именами названы улицы города. Ужасно стыдно за население!!!! Отдельные молодые ребята в разы больше знают, чем взрослые - "аля- уважаемые" люди. Но и ребят этих единицы.
Интервью было у памятника Павлову у горакимата и что? Идущие, видно, что работники акимата, рысью бегут от корреспондента услышав вопрос:кто такой Павлов и чем он знаменит? Аналогичная ситуация с Баймагамбетовым и другими! Позорище!!!!!
Неужели нет уехавших кустанайцев, кто действительно достоин быть героем репортажей в сми, кто своим трудом прославил Кустанай? И причем, весьма разных отраслей и профессий. Ведь немало таковых в той же Москве, Питере, других городах, за рубежом! ЛУчше о них бы писали...
Хотя, о чем я? Ценности сейчас какие-то извращенные. Актеры (любого уровня), певцы сегодня в цене и все кто вокруг. Грустно как-то от статьи.

[Исправлено: Алиса, 30.06.2018 - 14:40]
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§ Ваш земляк
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1748
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Неужели нет уехавших кустанайцев, кто действительно достоин быть героем репортажей в сми, кто своим трудом прославил Кустанай

Первое имя. приходящее на ум - Павел Кашин. Ну а потом уже Русский Размер. Можно и ещё вспомнить...
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§ Vital
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.06.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все девчата. Незамедлительно собирайте вещи и вперед покорять Москвабад.
П.с Молодец Катя. Москва это огромный шанс . Особенно для молодых.
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§ 211
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армянские диаспоры не только в Москве, а и по всему миру держаться хорошо, вместе, везде на ведущих ролях..
Одна Шер Саркисян чего стоит или та же Кардашьян..
А Мартиросян, он интеллигентнее даже самых отпетых интеллигентов..
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§ Обликоморале
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Плюсую.
Дернули интервью из Тенгри, неапчем.
У меня много знакомых земляков в той же Мацкве и за далеким бугром, не меньшего достигли.
Но они не мужья-жоны знаменитостей, о них и не напишут. :lol:
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§ Victor Yang
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10758
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
по-честному, думала НГ не будет падать до уровня отдельных местных СМИ, покрывающихся желтизной (все больше с каждым разом).

Разделяю мнение.
Цитата:
Алиса:
Интервью было у памятника Павлову у горакимата и что? Идущие, видно, что работники акимата, рысью бегут от корреспондента услышав вопрос:кто такой Павлов и чем он знаменит?

Я вот знал что Павлов - лётчик, дважды Герой. Но вот недавно ознакомился с его биографией и задался вопросом - а по праву ли наш город им гордится? Он в Борис-Романовке родился и прожил лишь первые 8 лет своей жизни. Личностные же качества как героя, он приобрёл в Магнитогорске и Оренбурге.
Прошу прощения - никого не хочу обидеть, но всё же?
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§ Vital
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да ладно вам. Пожелели бы девочку. Она ведь замужем не закаким то Алешой.. А за звездой и кумиром всех девчат Кещяна. Ей душевный покой только ночью сниться. А на сколько вещей ей приходится глаза закрывать? ))) на сколь ее хватит?
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§ Обликоморале
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Жалелка у мен не выросла.
И я ничем не умоляю достоинства девушки и ее мужа. А так же трудных и героический будней в их нелегкой, но уверен яркой жизни. И он молодец и она тоже.
Речь об другом, но каждый и видит то, что хочет видеть. Посыл Алисы и мой об другом. Даже у нас они слегка разные. ;-)
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§ Алиса
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.06.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
лишь первые 8 лет своей жизни. Личностные же качества как героя, он приобрёл в Магнитогорске и Оренбурге

Виктор, но ведь, согласитесь, что этот человек действительно достоин. Он заслужил, чтобы о нём писали, знали, помнили и гордились. А в данной ситуации...хммм.
Я знаю как минимум двух девушек, после школы уехавших из города, учились в РФ вузе и уже не в РФ, а в другом государстве начали свой бизнес (надеюсь до сих пор все идет хорошо). Только они нигде не афишируются и даже замуж за Арарата Кещяна не выходили .. А может именно поэтому и не пишут про них. Почему о них не пишут? Ну очень странно, не так ли? Надо будет им подсказать, чтобы срочно искали Арарата Кещяна))))

[Исправлено: Алиса, 30.06.2018 - 20:43]
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§ Victor Yang
Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10758
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.07.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Он заслужил, чтобы о нём писали, знали, помнили и гордились.

С этим согласен, конечно. Я в принципе говорю - о праве нашего города на имя Павлова.
А насчёт "пишут - не пишут"... Всё ли так просто - захотела редакция - написала, не захотела - не написала. Может, дело в бизнесе?
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