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Алиса:
по-честному, думала НГ не будет падать до уровня отдельных местных СМИ, покрывающихся желтизной (все больше с каждым разом).
Разделяю мнение.
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Алиса:
Интервью было у памятника Павлову у горакимата и что? Идущие, видно, что работники акимата, рысью бегут от корреспондента услышав вопрос:кто такой Павлов и чем он знаменит?
Я вот знал что Павлов - лётчик, дважды Герой. Но вот недавно ознакомился с его биографией и задался вопросом - а по праву ли наш город им гордится? Он в Борис-Романовке родился и прожил лишь первые 8 лет своей жизни. Личностные же качества как героя, он приобрёл в Магнитогорске и Оренбурге.
Прошу прощения - никого не хочу обидеть, но всё же?