Алиса Re: "У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4187

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:32 по-честному, думала НГ не будет падать до уровня отдельных местных СМИ, покрывающихся желтизной (все больше с каждым разом). Кто такая эта мадам? Чем она заслужила такое внимание, чем "ославила" наш город, область и т.д. Какие заслуги у нее и т.д.? Лишь потому что вышла замуж за некоего актера? А он кто? Снимался в очередном недалеком сериале? Это вся его "слава"...

Неужели нет личностей!!!! (к озвученным данный термин не считаю должным относить), заслуживающих внимания, чья жизнь более интересна и полезна, кем действительно можно было гордиться (это сейчас такое громкое слово единично может употребляться для характеристики кого-либо), кто действительно чего-то достиг.

Как-то наткнулась на ютубе на ролики "Нашего Костаная", где у прохожих интересуются заслугами тех, чьими именами названы улицы города. Ужасно стыдно за население!!!! Отдельные молодые ребята в разы больше знают, чем взрослые - "аля- уважаемые" люди. Но и ребят этих единицы.

Интервью было у памятника Павлову у горакимата и что? Идущие, видно, что работники акимата, рысью бегут от корреспондента услышав вопрос:кто такой Павлов и чем он знаменит? Аналогичная ситуация с Баймагамбетовым и другими! Позорище!!!!!

Неужели нет уехавших кустанайцев, кто действительно достоин быть героем репортажей в сми, кто своим трудом прославил Кустанай? И причем, весьма разных отраслей и профессий. Ведь немало таковых в той же Москве, Питере, других городах, за рубежом! ЛУчше о них бы писали...

Хотя, о чем я? Ценности сейчас какие-то извращенные. Актеры (любого уровня), певцы сегодня в цене и все кто вокруг. Грустно как-то от статьи.



[Исправлено: Алиса, 30.06.2018 - 14:40]