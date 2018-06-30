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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все..
Картина Марика - Перед отъездом..
Центральная улица.
Автобусы уже не ходят, лишь одинокие путники идут домой пешком или ловят попутки..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На все про фсе ушло тысяч 8 примерно..
Три курицы 3500.
Мясо примерно 3500 задняя часть..
Тысячу добавил на квас и мороженное..
Компот из Высокой казахской кухни и чай считаю бесплатно..
Нас 7 человек и еще осталось хорошо..
Что что, но мясо Тулпара было сытным..
Ни как с курами, которых ешь больше..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Через две три недели у меня решится или не решится судьба..
Где нужно будет делать очередной выбор, расставлять очередные приоритеты..
Ну или не расставлять..
Бывает иногда такое в жЫзни..
Места порой не находишь себе..
Хотя об этом узнал на днях..
Во как заворачивает то, на старости на ровном месте..
Но пока Форум не думаю бросать, хоть он возможно и отпадет на второй план временно..
Судьба меня опять испытывает и дает некий Шанс..
Как когда то в году 1999м или 98м с одноименной газетой..
Возможно все пойдет наперекосяк и я пойду в скором времени на дно..
Возможно настанет наконец Истинное наслаждение и умиротворение..
Как поведу себя Я?
Кто знает..
Я как и любой вменяемый человекус, не могу знать на что способен мой организм в такой период жизненного цикла..
Да уш..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя ставка на выигрыш равно 30 к одному..
Даже в казино по моему ставка выше...
Но посмотрим..
Иногда нужно на кон ставить что то более ценное, чем все деньги, которые ты заработал..
Иногда нужно идти ваБанк..
Когда терять больше нечего..
Да уш..
У меня был и не раз уже такой выбор, когда надо нажать на красное или черное, когда не нужно принимать во внимание самого Зеро..
Но вот на старости..
На старости я так еще не играл, лет 18 как..
Хотя судьба мне преподносила в эти года Выбор..
Я просто трусил..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут вот интересно..
Взято из Жизни..
Вымышленной..
Ну находится чел где то 12 лет..
Такой смелый и все такое..
Слов нет просто..
Как только внезапно наступает ситуация, когда нужно раскрыться, набирает воды полный рот и тихонечко забивается в Уголке, ведя там закрытый и потому правильный образ жизни со стороны Наблюдателя извне..
Но так ли его путь Правиден?
Нет..
Когда этому человечеку что то нужно, он не брезгует жаловаться на свою одинокую и жалкую жизнь , обвиняя в этом другого человека, любому сильному Властителю, кто огнем и мечом вскрыл его несчастную и такую же облезшую старую Дверь, пытаясь направить Властителя на того, кому он в душонке своей завидует..
Считая Властителя просто тупым Бараном..
Да уш..
Ни на что не намекаю и лица, описанные тут, Герои вымышленные и не имеют ничего с нашей форумной реальностью..
Просто ее Величество Философия..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
НГ..
Форум..
Вот думаю что он из себя представлял для нас, слабаков, присосавшихся к нему все это долгие -недолгие 12 лет?
Неужели кто то думал, создавая этот Форум что мы как то изменимся в лучшую сторону?
Сознаюсь, в это поверил и я, в году так скажем во времена Дениски..
Нет.
Для нас Слабаков этот форум скорее некая отдушина в нашей жалкой Жызни, некий светлый путь, что мы думаем, глядя на фонарик такого же одинокого и несчастного человека с той стороны реки или туннеля, который ищет тот путь уже в нашем...фонарике..
Но ведь батарейки не вечны?
Что будет с нашими душами, увидевшими вдруг Темноту?
Да..
С ними то наверняка не что не изменится, но с Нами?
Мы так же отречемся от форума как отреклись когда то от форума Рателя и начнем служить верой и правдой Демону, считая его своим Спасителем?
Да уш..
Опять же Философия..
Может быть Исповедь..
Перед кем?
Перед собой?
Пред Богом?
Или перед врачом психиатором в Дурашке?
Что есть форум НГ для нас, пытающихся спасти свою Душу?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова слова и нет ответа..
Ни покаяния, ни привета..
Что наша жизнь во тьме Миров
Что значим мы в пучине слов..
Пустых и мнимых человеком..
Да уш..
С чего эти слова снизошли на меня, я не писатель, не поэт..
Душа и совесть там Дуэт..
Хех..
В организмусе моем
Пока все вместе не помрем.....
Ну хватит.
Все и ясно так
И так тут все слова как шлак,
Как неуместное виденье
И в душах наших Обрушенье..
Не нужно тем путем идти..
Сумей ты Душу обрести
Ну и Покой достоинство Бессмертных....

Все, хватит, здесь слова так льются, словно кто то тут мной хороводит вдев хомут....
На шею мне..
И я балдею.......
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.18 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уругвай идет дальше.
Португалия-домой.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1748
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.07.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Через две три недели у меня решится или не решится судьба..

Из запоя будешь выходить? Делать встряску печени?
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