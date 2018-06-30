211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12396





(Пользователи) Сообщений: 2245

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 00:36 Да уш..

НГ..

Форум..

Вот думаю что он из себя представлял для нас, слабаков, присосавшихся к нему все это долгие -недолгие 12 лет?

Неужели кто то думал, создавая этот Форум что мы как то изменимся в лучшую сторону?

Сознаюсь, в это поверил и я, в году так скажем во времена Дениски..

Нет.

Для нас Слабаков этот форум скорее некая отдушина в нашей жалкой Жызни, некий светлый путь, что мы думаем, глядя на фонарик такого же одинокого и несчастного человека с той стороны реки или туннеля, который ищет тот путь уже в нашем...фонарике..

Но ведь батарейки не вечны?

Что будет с нашими душами, увидевшими вдруг Темноту?

Да..

С ними то наверняка не что не изменится, но с Нами?

Мы так же отречемся от форума как отреклись когда то от форума Рателя и начнем служить верой и правдой Демону, считая его своим Спасителем?

Да уш..

Опять же Философия..

Может быть Исповедь..

Перед кем?

Перед собой?

Пред Богом?

Или перед врачом психиатором в Дурашке?

Что есть форум НГ для нас, пытающихся спасти свою Душу?