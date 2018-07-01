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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 40 из 40«1...383940
Куратор темы: yudjin
§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Мда.. футбол будет экстремальный походу. Небо затягивает черными тучами. Уже гром гремит. Да и прогноз погоды не утешительный.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это бог с такой погодой на стороне россиян.
И это, ты смотри,фоторепортаж обещал, не сваливай на погоду.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дзюба задержался на ЧМ, уже на сутки дольше Месси и Роналду. Великий!!! :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мбаппе отдаст все деньги, заработанные на ЧМ
приблизительно 20000 евро за каждый матч, благотворительным организациям.
Он считает, что настоящий спортсмен представляет свою страну не за деньги.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1506
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дзюба задержался на ЧМ, уже на сутки дольше Месси и Роналду. Великий!!!

Ну да, если игру отложат, долгожителем ЧМ будет ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Роналду уводит сегодняшнего героя - Эдисона Кавани. Кадр дня!
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да вряд ли отложат. Погода не помеха. Сча современные стадионы не боятся дождя и ветра, крышуются))))
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Уже льет как из ведра. Зонт надо найти.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну если в спортбаре будешь, то зонт не нужен.
И это, не теряй шанс, познакомся там с какой знойной испанкой. :lol:
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Страница 40 из 40«1...383940
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