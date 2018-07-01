Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #594





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5083

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:27 Цитата: Vital:



Ну если в спортбаре будешь, то зонт не нужен.

И это, не теряй шанс, познакомся там с какой знойной испанкой.