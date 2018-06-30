pro100tak Re: Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и... #2





(Пользователи) Сообщений: 39

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:38 Классная тема и pro100 реальная демонстрация. Все мы живем дружно. И будем так жить. Так было и будет. А тут Рухани жангыру. Зачем придумывать вопросы самим себе? За счет бюджета всего лишь пара сотен миллионов при 4 млрд. от бизнеса. И это только в нашей области. У них спросить забыли, но налогов от них будет меньше. Да и та пара сотен млн. тенге могла бы найти себе лучшее применение. Есть же внутренние органы (печень, почка, селезенка). Контролируют те моменты, когда хочется продолжить - танцеватьпеть, чтобы не было утром тяжко.