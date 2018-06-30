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≡ Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и сфотографироваться с купцами Яушевыми - в Костанае прошла "Ночь в Доме Дружбы"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и сфотографироваться с купцами Яушевыми - в Костанае прошла "Ночь в Доме Дружбы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третья по счету "Ночь в Доме Дружбы" отгремела в Костанае вчера, 29 июня, с 19.00 до 22.00. Прошла она масштабно и задорно - с песнями, викторинами, выставками, подарками, вкусностями и с национальным многоголосием.
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§ Ваш земляк
Re: Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! Побольше бы таких мероприятий проводить, где люди узнают много нового про все нации и народности, проживающие в Казахстане, в частности, в Кустанае, не по принуждению, а по собственному желанию. И не кричать везде, что какой-нибудь народ самый особенный, не выпячивать свою автохтонность.Тогда и национализма никакого не будет! Все мы гости на этой земле.
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§ pro100tak
Re: Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классная тема и pro100 реальная демонстрация. Все мы живем дружно. И будем так жить. Так было и будет. А тут Рухани жангыру. Зачем придумывать вопросы самим себе? За счет бюджета всего лишь пара сотен миллионов при 4 млрд. от бизнеса. И это только в нашей области. У них спросить забыли, но налогов от них будет меньше. Да и та пара сотен млн. тенге могла бы найти себе лучшее применение. Есть же внутренние органы (печень, почка, селезенка). Контролируют те моменты, когда хочется продолжить - танцеватьпеть, чтобы не было утром тяжко.
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