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§ NG.kz
Председатель cената Касым-Жомарт Токаев не верит, что...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель cената Касым-Жомарт Токаев не верит, что Нурсултан Назарбаев будет баллотироваться на очередных президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил в интервью Би-би-си. Разделяете ли вы уверенность спикера палаты Парламента?
Результаты опроса

§ 211
Re: Председатель cената Касым-Жомарт Токаев не верит, что...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, хорошо что голосовалку то сделали для региненых, теперь видна истинная сущность "посещений"..
Сколько раз я убеждал в этом, проводя эксперимент и наголосовывая по 10 раз, доказывая что голосование больше всего было похоже на фарс..
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