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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все..
Картина Марика - Перед отъездом..
Центральная улица.
Автобусы уже не ходят, лишь одинокие путники идут домой пешком или ловят попутки..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На все про фсе ушло тысяч 8 примерно..
Три курицы 3500.
Мясо примерно 3500 задняя часть..
Тысячу добавил на квас и мороженное..
Компот из Высокой казахской кухни и чай считаю бесплатно..
Нас 7 человек и еще осталось хорошо..
Что что, но мясо Тулпара было сытным..
Ни как с курами, которых ешь больше..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Через две три недели у меня решится или не решится судьба..
Где нужно будет делать очередной выбор, расставлять очередные приоритеты..
Ну или не расставлять..
Бывает иногда такое в жЫзни..
Места порой не находишь себе..
Хотя об этом узнал на днях..
Во как заворачивает то, на старости на ровном месте..
Но пока Форум не думаю бросать, хоть он возможно и отпадет на второй план временно..
Судьба меня опять испытывает и дает некий Шанс..
Как когда то в году 1999м или 98м с одноименной газетой..
Возможно все пойдет наперекосяк и я пойду в скором времени на дно..
Возможно настанет наконец Истинное наслаждение и умиротворение..
Как поведу себя Я?
Кто знает..
Я как и любой вменяемый человекус, не могу знать на что способен мой организм в такой период жизненного цикла..
Да уш..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:04
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:21
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 00:36
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.07.18 - 01:02
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Ответить Новый топик
Страница 827 из 827«1...825826827
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