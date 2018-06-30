211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12393





(Пользователи) Сообщений: 2245

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:52 Да уш..

Через две три недели у меня решится или не решится судьба..

Где нужно будет делать очередной выбор, расставлять очередные приоритеты..

Ну или не расставлять..

Бывает иногда такое в жЫзни..

Места порой не находишь себе..

Хотя об этом узнал на днях..

Во как заворачивает то, на старости на ровном месте..

Но пока Форум не думаю бросать, хоть он возможно и отпадет на второй план временно..

Судьба меня опять испытывает и дает некий Шанс..

Как когда то в году 1999м или 98м с одноименной газетой..

Возможно все пойдет наперекосяк и я пойду в скором времени на дно..

Возможно настанет наконец Истинное наслаждение и умиротворение..

Как поведу себя Я?

Кто знает..

Я как и любой вменяемый человекус, не могу знать на что способен мой организм в такой период жизненного цикла..

Да уш..