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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читаешь, смешно.
уже олигархи перешли на крылышки.

Что не так?Чем тебе не нравятся крылышки?
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6100
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а ты задумывался почему? подумай на досуге.
химия делает свое дело

Ну да соусы на глютамате наверно,ну зато вкусные какие и корочка получается хрустящая .
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.06.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя,чё это олигарх даже нас на крылышки не позвал :-(
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что не так?Чем тебе не нравятся крылышки?


да не знаю , надо попробовать.
мне лапки больше раньше нравились.
лягушачьи. когда у победителей сегодняшнего матча был.
ну тут на любителя.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну да соусы на глютамате наверно,ну зато вкусные какие и корочка получается хрустящая .


скоро запретят такое тут.
похоже готовят список, что можно есть, а что нельзя.
пить- кумыс, есть- курт.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то..
Насаживаем степного Тулпара, мелкие куски на шампуры..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более крупные на эту дивную сетку..



Хотя и впоследствии и те сняли с шампуров и пожарили в сетке..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бригада..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного общего плана как обычно..



Паласики уже высохли между прочим..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На правах Президента сперва пробую сочное мясо Тулпара..



Аффигенно...
Да такого вкуса даже в супер элитных шашлычках не отведывал..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закусываю это все картошкой, как неким абсорбентом..



Картошка сварена старым советским способом в углях..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наевшись нежного мяса молодого Тулпара, перехожу к более легкой пище, Шебаркулькам.. запрещенным группировкам в Казахстане..



Но как то вот едим..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо..
Его просто много..



Обожаю эти счастливые моменты в своей жызни..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и не забываем прикусывать это домашней дасной редиской..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2245
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то там за рекой..
Много дач пустующих..
Жаль..



На зиму пойдем туда собирать ягоду..
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