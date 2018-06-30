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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 39 из 39«1...373839
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Энта в своем репертуаре. Мы ващпето другую игру смотрим и обсуждаем. Лиль, ну что так у тебя так подгорает то ?
Голлл...но вряд ли поможет уже..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все. Аргентина домой...но какая игра...
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же такому было случиться. Мои "фавориты" лягушатники-африканцы с другими поставщиками мяса. Ну тогда теперь буду за Уругвай болеть 8-)
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарная игра... эх, Месси..Месси... стоит как обделанный :-(
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
эх, Месси..Месси... стоит как обделанный

Да за такие баблосы то можно :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месси снова без кубка мира. Печалько.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Защита и средняя линия у латиносов была не о чем. Проходной двор какой то.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Москве из-за непогоды закрыли фан-зоны Чемпионата мира и парки. По сообщения СМИ ветер повалил уже более 50 деревьев. Без особой нужды в такую погоду лучше на улицу не выходить
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце концов все же уедут домой.
А россияне нет
:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыыыы...
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Погода хорошая Прошел не большой дождь с порывом ветра, но недолго. Щас тихо, вышло вечернее солнышко. Завтра пойду в спорт бар смотреть испанию - россию. Или на воробьевы горы. Еще не решил. На воробьевых в фан зоне талкучка в 25 000 чел. Много слишком. Вобщем видно будет)))
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Страница 39 из 39«1...373839
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